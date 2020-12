"Krijgen voetballers dan ook een corona-boete en een dagvaarding?" De Croo en Pro League liggen onder vuur en komen met uitleg

Het was ook dit weekend opnieuw schering en inslag: spelers die elkaar innig knuffelen na een doelpunt of een overwinning. En dat stuit velen tegen de borst, zo blijkt.

Premier Alexander De Croo kreeg alvast veel vragen over het voetbal en over het knuffelen na een doelpunt in De Zevende Dag. Of die voetballers ook een coronaboete krijgen en zich moeten verantwoorden voor een rechter, zoals 'gewone mensen' na een lockdownfeestje of een overtrediging op de regels?

Op plichten wijzen

"Ik begrijp dat er in het voetbal emoties zijn, maar men moet die op een andere manier kunnen kanaliseren. Ik begrijp dat dat de gewoonte is op een voetbalveld, maar wij hebben ook zoveel gewoontes moeten opgeven. Ik zou de voetbalbond oproepen iets strikter te zijn", aldus De Croo daarover.

"We zullen de clubs er nog eens attent op maken en we zullen de spelers op hun plichten wijzen", gaf Pro League-woordvoerder Stijn Van Bever meer aan Sporza in een antwoord op de hele zaak.