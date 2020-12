Vanhaezebrouck maakt zich zorgen: "Iedereen zal hetzelfde zeggen daarover" en "Misschien gaat dat iet of wat soelaas brengen"

KAA Gent won weliswaar met het kleinste verschil op bezoek bij Club Brugge, maar het zag met Vadis Odjidja wel zijn kapitein en sterkhouder uitvallen. Het is niet de eerste en het zal ook niet de laatste zijn dit seizoen ...

"Vadis Odjidja? Dat wordt afwachten. Ik weet het niet, ik hoop dat het mee zal vallen. Maandag zullen we meer weten", aldus Hein Vanhaezebrouck. Je ziet het dit seizoen wel érg vaak, die hamstringblessures. "We hebben daar allemaal dezelfde mening over denk ik, zeker voor de ploegen die ook nog Europees spelen of speelden."

"Rekening houdende met covidgevallen, die hier of daar wat symptomen hebben gehad en misschien een beetje verzwakt zijn, maar waar wel van verwacht wordt dat ze na enkele weken fit zijn, ... Doordat nu ook de winterstop bijna wordt afgelast, worden we bijna helemaal Engeland. Misschien dat de vijf wissels per match mogelijk toch een beetje zijn voordelen zal hebben?"

Omstandigheden waar niemand iets kan aan doen

Ook Alessio Castro-Montes liet zich uit over de opeenvolging van de matchen en de korte winterstop: "Ik was helemaal kapot op het einde. Ik had vooraf al wat last aan mijn heup, dus ik wist dat het heel lastig ging worden. Ja, ik voel dat het vat een beetje af is momenteel."

"Ook al is het een korte winterstop, we kunnen hem wel gebruiken. We zitten met omstandigheden waar niemand wat kan aan doen, dus we moeten er gewoon het beste van maken en niet te veel klagen."