Had dit een verschil gemaakt? "Zulte Waregem had een penalty moeten krijgen"

STVV won zaterdag van Zulte Waregem, maar er waren wel een paar discutabele fases in die wedstrijd. Zo haalde Max Caufriez Essevee-aanvaller Bruno neer in de zestien, maar zelfs na het bekijken van de beelden bleef de ref bij zijn beslissing.

Ex-ref Serge Gumienny begreep het niet goed. “Ook bij de strafschopfase met Caufriez en Bruno riep de VAR de ref naar het scherm. Dat doet hij enkel bij een clear error en dat was dit wel degelijk. Er bestaat geen discussie over het feit dat Caufriez een penaltyfout maakt op Bruno", aldus Gumienny in HBvL.

"Caufriez zet een sliding in, de bal blijft liggen en bij het doorschuiven schoffelt hij Bruno onderuit. Hij ontneemt hem zo alle kansen om te scoren. Ik begrijp niet dat De Cremer dit niet wilde toegeven en bij zijn eerste beslissing bleef om geen strafschop te fluiten.”