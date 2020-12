Gewezen talent van Anderlecht presenteert zich: "Wil de Champions League winnen"

Roméo Lavia was een van dé toptalenten van RSC Anderlecht, maar hij vertrok afgelopen zomer al naar Manchester City.

De 16-jarige Belg is een van de grote talenten in het voetbal en speelt momenteel bij de U23 van Manchester City.

Niet te weigeren aanbod

"Het was moeilijk om te vertrekken bij Anderlecht, maar ik kon het aanbod van The Citizens gewoon niet weigeren."

"Fernandinho is mijn voorbeeld. Hij weet me te inspirereren. Op korte termijn wil ik me laten zien bij de beloften, op langere termijn wil in de Champions League winnen en verkozen worden in het team van het jaar."