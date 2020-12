Mooi gebaar! Anderlecht steekt ziekenhuispersoneel een hart onder de riem met gratis sportstages voor kinderen

RSC Anderlecht laat zich, in samenwerking met Nationale Loterij en in het kader van de Warmste Week en Viva for Life, van zijn beste kant zien. Door sportstages te organiseren zorgt de Belgische recordkampioen voor kinderopvang voor ziekenhuispersoneel.

Zorgmedewerkers hebben hun handen dezer dagen meer dan vol. RSCA wil de medewerkers van de IRIS-ziekenhuizen een zorg ontnemen door sportstages te organiseren voor hun kinderen. De stage biedt plaats voor 50 kinderen tussen 3 en 12 jaar. De stage begon dinsdag met een bezoek van spelers Hannes Delcroix en Anouar Ait El Hadj en RSCA Women Charlotte Tison en Kassandra Missipo. Vzw Sport4you organiseert de stage en de Nationale Loterij betaalt het inschrijvingsgeld. Reactie Karel Van Eetvelt, CEO van Anderlecht: Met dit initiatief willen we onze buren van het Bracopsziekenhuis en van de andere Irisziekenhuizen een hart onder de riem steken. De ziekenhuismedewerkers hebben de afgelopen maanden geweldig hard moeten zwoegen en staan ook nu nog sterk onder druk.