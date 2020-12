Pijnlijke nederlaag voor Arsenal dat met 1-4 verliest van Manchester City in de EFL Cup

Als we niet naar het klassement in de Premier League zouden kijken, zou dit een absolute topmatch zijn. 'In de beker kan alles' zegt men vaak en zo probeerde Arsenal het vandaag in de EFL Cup tegen Manchester City.

Arsenal nam het in eigen huis op tegen Manchester City. Na de slechte prestaties in de Premier League waren de mannen van Mikel Arteta op zoek naar eerherstel. Manchester City trok met een zeer sterk elftal naar Londen. Kevin De Bruyne viel naast de selectie van Guardiola en kreeg extra rust. De wedstrijd kon niet beter beginnen voor Manchester City. Na amper vier minuten was het Gabriel Jesus die op aangeven van Zinchenko de 0-1 op het bord kon zetten. Arsenal rechtte de rug en via Lacazette kwam het op 1-1. Een efficiënt City na de rust Manchester City kwam gretig uit de kleedkamer en met Mahrez en Foden scoorde het twee keer in vier minuten. Nog voor het uur volledig was verstreken leek het al over en out voor Arsenal. Via Laporte werd het nog een pijnlijke 1-4 nederlaag voor Arsenal. De situatie van Mikel Arteta, die voor aanvang van de wedstrijd al onder vuur lag, zal ongetwijfeld opnieuw besproken worden. Voor Arsenal komt de focus opnieuw bij de competitie te liggen. Daar moeten ze proberen beter te doen dan de voorlopige teleurstellende vijftiende plek.