Twee spelers van Salzburg testen positief: niet op corona, wel op doping

Doping in het voetbal is niet iets dat we nog vaak in de media horen. Bij Salzburg liepen er twee positieve dopingtests binnen, er wordt gekeken naar de medische staf van Mali.

Mohamed Camara en Sekou Koita speelden in November voor hun land Mali in de kwalificaties voor de Africa Cup. De wedstrijden werden gehouden op een hoogte van om en bij de 1.700 meter. Bij hun terugkomst ondergingen Camara en Koita, samen met de andere spelers van Red Bull Salzburg, een dopingcontrole. Bij deze dopingcontrole, die plaatsvond voor de wedstrijd in de Champions League tegen Bayern München, werden sporen teruggevonden van een verboden dopingmiddel. Het zou effectief gaan om een middel dat onderdeel is van een medicijn tegen hoogteziekte. Camara en Koita hebben bevestigd dat ze het middel toegediend hebben gekregen. Het volledige verhaal van de toediening in Mali wordt verder onderzocht.