Wat met Standard, Moeskroen en andere clubs met financiële problemen? Dit is het tussentijdse rapport van de Licentiecommissie

De eerste tussentijdse controles van de Licentiecommissie zijn achter de rug. En geloof het of niet, maar alle clubs kregen een positief advies.

De Licentiecommissie kwam vanavond met de resultaten van de tussentijdse controles naar buiten. Geen enkele club heeft de opgelegde bepalingen overtreden. Met andere woorden: iedereen krijgt een positief rapport.

En dat is allesbehalve evident in deze tijden. De coronacrisis heeft niet alleen ingehakt op de financiën van de profclubs, maar het heeft er tegelijkertijd voor gezorgd dat er héél spaarzaam is omgegaan met de centen.

Wat in Luik?

Vooral Standard zal opgelucht ademhalen. De Rouches kregen in het tussenseizoen hun licentie pas in tweede zit. Na het afspringen van de deal met François Fornière was het overigens lang koffiedik kijken hoe de Licentiecommissie zou oordelen.