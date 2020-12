Nieuwe blessure voor aanvaller van Standard: hij is drie weken out met een hamstringblessure

Pech voor Obbi Oulare. De aanvaller van Standard is namelijk opnieuw uitgevallen. Tegen Moeskroen liep de spits een scheur in de hamstrings op. Hij zou drie weken out zijn en komt dus niet meer in actie in 2020.

Obbi Oulare heeft in de wedstrijd tegen Moeskroen een nieuwe blessure opgelopen. Volgens La Dernière Heure gaat het om een scheur in de hamstrings. De spits van de Rouches zal daardoor drie weken out zijn. Zo mist Oulare al zeker de wedstrijd van komend weekend tegen STVV en ook de matchen tegen Waasland-Beveren en Cercle Brugge zouden te vroeg kunnen komen. Ook Noë Dussenne is twijfelachtig voor de wedstrijd van dit weekend.