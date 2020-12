Officieel: jonge Belg heeft zijn contract verlengd bij Norwich City

Tyrese Omotoye speelt vooral bij de U23 van de Engelse club, maar hij mocht dit seizoen ook al drie keer invallen voor de eerste ploeg in de Championship. Hij wordt nu beloond voor zijn prestaties, want de club heeft bekendgemaakt dat hij een nieuw contract heeft getekend.

Zo blijft hij al zeker tot 2024 bij de Engelse tweedeklasser. Norwich City doet het voorlopig goed in de Championship, want de club staat na 20 wedstrijden voorlopig aan de leiding met vijf punten meer dan Bournemouth.

📝 Tyrese Omotoye has signed a new deal with Norwich City, keeping him at the club until 2024!



Congratulations, Tyrese! 👏