Pro League heeft beslist: boetes tot €10.000 voor te innige vieringen, vergoedingen gaan naar Tele-Onthaal

De voorbije dagen kwamen de vieringen na een doelpunt of wedstrijd negatief in het nieuws omwille van het coronavirus. De Pro League heeft dan ook beslist om die vieringen vanaf nu administratief te bestraffen.

De Pro League heeft een beslissing genomen rond de innige vieringen zoals een knuffel na een doelpunt of een wedstrijd. Zo is er beslist om het administratief te bestraffen. Bij een uitbundige vieringen die niet covid-proof is, zou er een vergoeding van maximum €10.000 opgelegd kunnen worden.

Het geldt voor alle wedstrijden in 1A, 1B en de Croky Cup. Daarnaast is er beslist om de vergoedingen integraal door te storten aan Tele-Onthaal. Zo wil de Pro League steun bieden aan zij die in deze tijden een luisterend oor nodig hebben.