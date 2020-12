De terugkeer van Trebel wekt hoop bij Anderlecht: "We zien hem rustig weer op het veld. Of nee, met Adri is het nooit rustig"

Adrien Trebel verscheen deze week weer op het oefenveld. Het ontlokte een glimlach bij Vincent Kompany. Hij hoopt de Franse middenvelder na Nieuwjaar weer te kunnen inzetten.

Josh Cullen doet het niet slecht, maar Trebel is toch nog een ander niveau. Kompany is dan ook blij dat hij één van de weinigen die kan dirigeren op het veld terug heeft. "Alles wijst in de juiste richting bij Adri. Hij heeft een uitstekende ingesteldheid. We zien hem rustig weer op het veld. (herpakt zich) Nee, met Adri is het eigenlijk nooit rustig op het veld. Je kent hem ook hé. Maar ik wil geen druk leggen op die jongen."

Voor de rest heeft Kompany weinig problemen. "Kana had wat last en daardoor was hij er de afgelopen weken niet bij. Maar die is ook terug. Tau heeft wat op de sukkel geweest, maar dat is ook voorbij."