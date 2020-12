Razend ambitieuze Vanheusden praat over een transfer én stelt Standard-fans gerust

Wat als Zinho Vanheusden niet opnieuw een zware blessure had opgelopen? Een zomertransfer in 2021 zou meer dan waarschijnlijk aan de orde zijn geweest.

Wat als... Zou Standard mét een fitte Zinho Vanheusden ook 4 op 21 hebben geboekt in de competitie? We zullen het nooit weten. De centrale verdediger is natuurlijk wel een belangrijke pion. Een die eerder vroeger dan laat definitief vervangen zal moeten worden.

Want de ambities van Vanheusden liggen hoger dan de Belgische competitie. "Zonder mijn blessure zou ik na dit seizoen sowieso naar het buitenland zijn vertrokken. Ik voel dat ik een stap hoger aankan. Nu weet ik het echter niet. Lang zal ik niet meer in België spelen", legt hij uit in Het Nieuwsblad.

Alleen maar Standard

"Het zou mooi zijn als ik in de toekomst weer voor Inter speel, omdat ik daar een verleden heb. Maar ik wil vooral met een topploeg in de Champions League spelen. Het hoogst mogelijke uit mijn carrière halen, dat is het doel."

En Vanheusden had ook nog een boodschap waar de fans van de Rouches blij mee zullen zijn. "Ik kan nog altijd terugkeren naar België. Maar in België zie ik mezelf nooit meer voor een andere ploeg dan Standard spelen."