Gepasseerde middenvelder past niet meer in de plannen van Kompany bij Anderlecht: "Ik heb nog niets van de club gehoord"

RSC Anderlecht is op zoek naar een vervanger voor Percy Tau en een bijkomende doelman door de blessure van Van Crombrugge. Even prioritair is echter het lozen van spelers die niet meer aan de bak komen bij paars-wit.

Peter Zulj is er daar eentje van. In de laatste vier wedstrijden was er geen spoor meer te bekennen van de linkspoot in de wedstrijdselectie van Vincent Kompany, die de voorkeur geeft aan het duo Cullen-Lokonga op het middenveld.

De Oostenrijker hoorde nog niets van Anderlecht. "Ik was verrast door die berichten, want ik heb nog niets van de club gehoord", zegt hij in Krone. "Ik moet nu afwachten wat Anderlecht eigenlijk van plan is. Ik wil spelen en als dat hier niet kan, zal ik een andere club moeten vinden."

Zulj wil absoluut spelen om zijn plaats veilig te stellen op het EK volgend jaar met Oostenrijk. Een terugkeer naar zijn thuisland lijkt dan ook een goeie optie. "Wie weet kom ik opnieuw bij Sturm Graz terecht. Maar contact is er nog niet geweest. Het is wel leuk om te zien dat het weer goed gaat in Graz."