Doelpuntenmaker KVO durft ambitie wél uit te spreken: "Ik wil naar die top acht, zou liegen als ik zeg van niet"

Een rake kopbal van één van hun verdedigers en Oostende zat op het goede spoor in het King Power Stadium aan Den Dreef. Doelpuntenmaker van dienst: Arthur Theate. Die wil maar al te graag met KVO bij de eerste acht eindigen.

Oostende heeft nu drie van zijn laatste vier wedstrijden gewonnen. "Het is goed dat we 9 op 12 hebben", is Arthur Theate tevreden. "Het was een belangrijke match. Het begin was niet simpel, maar we komen goed terug in de match en kunnen nu rustig de break in gaan."

De centrale verdediger was een heus gevaar op standaardsituaties. "In de eerste helft was ik al dicht bij een doelpunt. Het is goed voor mij, maar het is vooral goed dat we de drie punten pakken. Ook Leuven doet het goed op stilstaande fases."

Sterke fysiek

Hoe maakt KVO dan nog het verschil? "Het fysieke is één van onze sterke punten. We recupereren goed op de club en werken ook op het fysieke. We hadden ook een paar dagen meer rust dan de tegenstander. Het zal nog een zware januarimaand worden en dan moeten we ook punten pakken."

Zijn ploegmakker Jelle Bataille wilde niet meteen zeggen dat Oostende voor een plek bij de eerste acht gaat. "Voor mij is dat wel een doel", ziet Theate het anders. "Waarom niet? Het is natuurlijk niet het eerste doel. We moeten zo snel mogelijk het behoud in 1A verzekeren. Als ik onze ploeg zie spelen, zou ik liegen als ik zeg dat ik niet hoop op de top acht. Ik wil naar die top acht, we hebben de kwaliteiten daarvoor."