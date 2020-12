De uittocht van Krmencik bij Club Brugge lijkt ingezet: eerste clubs tonen interesse

Voor de wedstrijd van zaterdag tegen Eupen werd Michael Krmencik niet opgenomen in de Brugse selectie. De eerste clubs tonen nu interesse om de bonkige spits in januari over te nemen van Club.

Club Brugge communiceerde dat Michael Krmencik omwille van een blessure niet opgenomen werd in de selectie. Na de weinige speelminuten en de recente komst van Bas Dost wordt het uitkijken naar een nieuwe werkgever voor Krmencik. 30 januari begin dit jaar maakte Club Brugge de komst van Michael Krmencik officieel. De hardwerkende spits zou de nieuwe Brugse afwerker moeten worden. Club Brugge nam de Tsjechische aanvaller voor 6 miljoen euro over van Viktoria Plzen. De hoge verwachtingen kondne niet worden ingelost en Club Brugge lijkt nu dus werk te maken van de exit van Krmencik. Het Nieuwsblad weet alvast dat zijn ex-club Viktoria Plzen open staat voor een terugkeer. Daarnaast zouden ook ploegen uit Rusland, Griekenland en Turkije het dossier met de nodige interesse opvolgen.