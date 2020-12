Is Diego Costa binnenkort opnieuw in de Premier League te bewonderen? Twee Engelse ploegen tonen interesse

Het is nog niet duidelijk waar Diego Costa binnenkort zal spelen. De Spaanse spits is in juni einde contract bij Atlético Madrid en de club lijkt zijn contract niet te willen verlengen. Hij zou opnieuw naar de Premier League kunnen trekken.

Diego Costa zou in januari kunnen vertrekken bij Atlético Madrid. De spits wil op zoek gaan naar meer speelminuten en zou die kans wel eens in de Premier League kunnen krijgen. Twee Engelse clubs tonen namelijk interesse. Zo zou Costa volgens Mundo Deportivo herenigd kunnen worden met José Mourinho. Ze werkten samen bij Chelsea en nu zou Tottenham interesse tonen. Daarnaast denkt ook Everton aan de 32-jarige aanvaller.