Laatste wedstrijd van Ivan Leko als trainer van Antwerp?

Antwerp-coach Ivan Leko geniet van interesse uit China. De interesse is wederzijds en naarmate de tijd verstrijkt lijkt een overstap steeds meer aan de orde.

Een aanbieding die je niet kan weigeren, dat zou de aanbieding zijn die Ivan Leko op zak heeft. De 42-jarige Kroaat gaat naar alle waarschijnlijkheid tekenen bij de Chinse voetbalclub Guangzhou R&F.

Sinds mei dit jaar zit Ivan Leko als trainer op de bank bij Antwerp. Met de bekeroverwinning tegen Club Brugge en Europese overwintering kende Ivan Leko een sublieme start. In de competitie gaat de het laatste weken wel wat minder.

Veelbetekenende signalen vanuit de entourage van Leko

De entourage van Ivan Leko is vol lof over de mogelijke overgang naar China: "Als deze deal doorgaat, hoeft Ivan daarna nooit meer te werken. Ivan Leko kan er een veelvoud verdienen van wat hij nu hier in Antwerp aan het verdienen is."

Aangezien Antwerp een mogelijk vertrek van Leko ook niet wil tegenhouden, is het dus best mogelijk dat Leko zondag zijn laatste wedstrijd als trainer van Antwerp afwerkt.