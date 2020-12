Hallucinante statistieken bij de rust van Liverpool-West Bromwich

En dat is om zo weinig mogelijk doelpunten te slikken aangezien ze zich ook na de 1-0 blijven ingraven rond hun eigen zestien. Dat leidt tot een opvallende statistiek, namelijk dat Liverpool-kapitein Henderson bijna dubbel zoveel passes heeft gerealiseerd in de eerste helft dan West Bromwich.

Bovendien heeft Liverpool maar liefst 82% balbezit en dat is te zien aan deze heat map:

Most passes completed in the first half of Liverpool vs. West Brom:



◉ Jordan Henderson (85)

◉ Curtis Jones (49)

◎ West Brom (48)



82% possession for Jürgen Klopp's side. 🤯 pic.twitter.com/OXmP9ljCha