Is Anderlecht binnenkort van balast verlost? 'Spaanse tweedeklasser meldt zich op Neerpede voor verdediger'

RSC Anderlecht gaat in januari opnieuw pogingen ondernemen om enkele overbodige spelers te lozen. Eentje daarvan is Antonio Milic. Al duikt er wederom Spaanse interesse op voor de verdediger.

Antonio Milic voetbalde vorig seizoen op huurbasis voor Rayo Vallecano. De tweedeklasser wou de Kroaat overnemen van paars-wit, maar een transfersom betalen was geen optie. Met andere woorden: de overgang ging niet door.

Volgens de Spaanse kranten is het deze keer FC Cartagena dat aan Milic denkt. De club vertoeft momenteel in de onderste regionen van de Segunda Division en is om die reden op zoek naar defensieve versterking.

Contract tot medio 2022

Milic heeft momenteel nog een contract tot medio 2022 in Brussel. Anderlecht betaalde in 2018 2,5 miljoen euro aan KV Oostende voor de verdediger, maar hij mag voor minder dan de helft van dat bedrag beschikken.