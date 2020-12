Philippe Clement niet te spreken over schorsing van Hans Vanaken, Club Brugge gaat in beroep

Het Bondsparket kwam vandaag met slecht nieuws voor Club Brugge en Hans Vanaken. Hun schorsingvoorstel voor de aanvallende middenvelder is namelijk vier speeldagen. Iets waar Club Brugge-trainer Philippe Clement niet akkoord mee gaat.

Philippe Clement gaf een interview bij Het Nieuwsblad. In het interview had hij het over de zware schorsing voor Hans Vanaken. "Natuurlijk was het een fout, maar ik heb dit seizoen al andere momenten gezien, waarvoor zelfs geen gele kaart werd getrokken", aldus de trainer van Club Brugge.

Clement begrijpt niet dat het om een schorsingvoorstel van vier speeldagen gaat. "Hij was net te laat en zelfs de tegenstander zei dat het vooral pech was. Iedereen was akkoord met enkel een uitsluiting, maar het Bondsparket wil twee weken plus twee extra weken voor zijn uitlatingen. Vier speeldagen voor een niet-intentionele fout kan niet."

Beroep

Bij Sporza staat ondertussen te lezen dat Club Brugge niet akkoord gaat met het strafvoorstel en ze gaan dan ook in beroep. Hans Vanaken komt zo morgen voor het Disciplinair Comité van de Voetbalbond.