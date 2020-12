🎥 Doelman van West Bromwich Albion maakt de laatste weken indruk: redding van het seizoen tegen Liverpool?

Bij West Bromwich Albion kunnen ze de laatste weken rekenen op een sterke Sam Johnstone. De doelman was al belangrijk in het gelijkspel tegen Manchester City en ook tegen Liverpool had hij in het slot een cruciale redding nodig om een punt mee naar huis te kunnen nemen.

West Bromwich Albion doet het de laatste weken niet slecht tegen topploegen zoals Manchester City en Liverpool en dat hebben ze ook aan Sam Johnstone te danken. De doelman was dit seizoen al goed voor enkele puike reddingen. De ex-doelman van Manchester United speelde een cruciale rol op het veld van Liverpool dit weekend, want met een geweldige reflex kon hij Roberto Firmino van de 2-1 houden in het absolute slot van de wedstrijd. De redding van het seizoen? Oordeel vooral zelf. We hebben zo'n vermoeden dat @samjohnstone50 deze nog wel een paar keer zal herbekijken! 💪🧤 pic.twitter.com/tW2G4xnA6L — Play Sports (@playsports) December 27, 2020