Serge Aurier aast op een terugkeer naar Parijs: "Ik zou nooit een aanbod afwijzen, ik ben er een man geworden"

Serge Aurier was de afgelopen seizoenen een vaste waarde bij Tottenham, maar onder José Mourinho verhuist de verdediger regelmatig naar de bank. De Ivoriaan lijkt te willen vertrekken en flirt met zijn ex-club.

Serge Aurier speelt ondertussen al drie jaar voor Tottenham Hotspur, maar onder José Mourinho krijgt hij dit seizoen niet altijd een basisplaats. Dat ligt de verdediger duidelijk dwars, die nu openlijk aast op een terugkeer naar zijn ex-club Paris Saint-Germain: "Ik ben in Parijs een volwassen man geworden. Toen ik actief was bij Lens, zelfs dan was PSG de club van mijn dromen", vertelt de Ivoriaan aan The Sun.

In het interview verklaart hij ook niet weigerachtig te staan tegenover een terugkeer naar de Franse hoofdstad: "Ik wil op een dag heel graag terugkeren. Ik zal de club nooit afwijzen." Dit seizoen kwam Serge Aurier al achtmaal in actie voor The Spurs. Vorig weekend veroorzaakte de Ivoriaan een strafschop die Leicester City op weg zette naar een 0-2 overwinning. Tottenham bleef na een veelbelovende start achter met een 0 op 6. In het duel van zondagavond op bezoek bij Wolverhampton startte de rechtsback op de bank.