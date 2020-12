Swinnen won bijna evenveel duels als T1 dan Vrancken: "Aanblijven? Staf heeft van op afstand fantastisch gewerkt"

KV Mechelen zit nu dit seizoen aan vijf overwinningen in het totaal. Drie onder Wouter Vrancken en nu dus ook al twee onder Sven Swinnen, in een korte periode. Straks moet de interimcoach nog aanblijven? Neen, dat niet natuurlijk, al is appreciatie voor zijn werk wel op zijn plaats.

Een lachje kon er wel van af bij Swinnen toen hij de vraag kreeg of hij niet langer trainer van KV Mechelen moet blijven. "Uiteraard niet. Ik geef de fakkel heel graag door aan Wouter, die de voorbije jaren fantastisch werk geleverd heeft. Ik ben er van overtuigd dat hij dat gaat verder zetten."

Niet eenvoudig

Bij KV Mechelen hopen ze dat Wouter Vrancken in de komende periode van het coronavirus verlost geraakt, zodat hij op 10 januari tegen Antwerp opnieuw in de dug-out kan plaatsnemen. "Wouter zal met met veel goesting opnieuw de troepen aanvuren. Het is ook niet eenvoudig geweest voor de staf om zoveel werk samen met ons te verrichten. We hebben dit nu toch een aantal keren gedaan."

Het is iets wat Swinnen echt wel wil benadrukken. "Heel de staf heeft van op afstand fantastisch gewerkt. Het is door hun steun en support dat we er toch in zijn gelukt deze resultaten mee te behalen. We geven de fakkel graag door."