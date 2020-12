Aanvaller Real Madrid kan rekenen op interesse uit de Premier League: Engelse club wil hem huren

De kans bestaat dat Luka Jovic Real Madrid tijdelijk zal verlaten in januari. Wolverhampton wil de Serviër namelijk op huurbasis overnemen. De Spaanse topclub hoopt echter op een definitieve overgang van haar aanvaller.

Luka Jovic was in de zomer van 2019 nog een absolute toptransfer voor Real Madrid, want de spits maakte heel wat indruk bij Eintracht Frankfurt. Bij de Madrilenen is het talent van de Serviër er echter nooit echt uitgekomen.

Hij speelde dit seizoen nog maar vijf wedstrijden in alle competities samen en daarin kon Jovic niet scoren. Volgens The Athletic zou Wolverhampton hem een uitweg willen bieden en hem willen huren, maar het is nog maar de vraag of er een akkoord zal komen, want Real Madrid zou hem definitief willen verkopen.