Zeven maanden na aanstelling verlaat Ivan Leko Antwerp alweer: 'Mondeling akkoord met Shanghai SIPG'

Antwerp boog, mede dankzij enkele goede wissels van Ivan Leko, de achterstand tegen Charleroi helemaal om. Het was naar alle waarschijnlijkheid het laatste huzarenstukje van de Kroaat bij de Great Old. De lokroep vanuit China weerklinkt te luid.

Gazet van Antwerpen laat weten dat de kans erg groot is dat Ivan Leko naar China trekt, terwijl HLN nog een stapje verder gaat. Volgens hen is er al een mondeling akkoord tussen Ivan Leko en de Shanghai SIPG, een topclub in China.

Zo komt er na welgeteld zeven maanden een einde aan de samenwerking tussen Antwerp en Leko. Leko won met rood-wit de beker en zorgde voor een Europese overwintering. In de competitie klom Antwerp na de recente zes op zes weer op naar plaats vijf.