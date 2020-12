De nood is hoog na dramatische 0 op 18: "Laat zeven matchen in januari maar snel komen" en "Het is geen spel onder kinderen"

Begin 2020 kwam Cercle Brugge met een revival en een prima redding in de Jupiler Pro League, dit seizoen vertrokken ze als een speer. Maar ondertussen gaat het wel héél wat minder. En dus moet er iets veranderen richting 2021.

"We spelen zeker geen slecht voetbal", vindt Jérémy Taravel. "Maar het is geen spel onder kinderen, we moeten durven zeggen hoe de situatie is."

Operatie redding?

"Een strafschop of kans missen? Dat kan gebeuren. Maar de manier waarop we tegen Zulte Waregem ook opnieuw op de counter in die fase van de wedstrijd een doelpunt slikken? Dat kan niet meer. De kleine details beslissen, een punt had voor ons een opsteker kunnen zijn."

"We moeten ons proberen te redden. Misschien keken we na de goede start te veel naar boven in het klassement", pikte Kylian Hazard in. "We trainen door en proberen ons te redden in 2021."

Geen vrolijk kerstfeest, laat die matchen in januari maar komen

In januari volgen meteen zeven(!) wedstrijden voor De Vereniging. "Ze kunnen niet snel genoeg komen, zodat we dit kunnen omdraaien. We moeten positief blijven na onze slechte reeks en onze kansen afwerken", aldus ook coach Clement.

"We hebben misschien weinig ervaring en maken daardoor immature fouten, maar als we die kansen missen spreekt niemand erover. Het was geen gelukkig kerstfeest vanuit mijn standpunt, laat de maand januari maar komen."