'KV Oostende gaat basispion verliezen aan de ploeg van Yannick Ferrera'

Na 2,5 seizoenen bij KV Oostende komt er mogelijk een einde aan de Belgische passage van Fashion Sakala. Een avontuur in het Midden-Oosten lonkt.

KV Oostende moet mogelijk zonder een van zijn basispionnen verder. Fashion Sakala wordt namelijk het hof gemaakt door Al Fateh, de club van Yannick Ferrara. De onderhandelingen staan al ver, schrijft Het Laatste Nieuws, en Sakala zou er een riant loon kunnen opstrijken.

De Zambiaan streek in 2018 neer bij de Kustploeg en staat dit seizoen vast in de basis. Hij scoorde vijf keer in vijftien matchen. Omdat Sakala na dit seizoen einde contract is zal KVO geen gigantische transfersom ontvangen.