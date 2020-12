Lionel Messi weet nog niet of hij zal vertrekken bij FC Barcelona, maar: "Een vertrek naar één van deze twee clubs is uitgesloten"

Blijft Lionel Messi ook volgend seizoen bij FC Barcelona? Voorlopig is daar nog veel onduidelijkheid over. De Argentijn laat zelf nog niet in zijn kaarten kijken, maar twee clubs lijkt hij wel al zeker uit te sluiten.

Lionel Messi gaf een zeldzaam interview bij La Sexta. In het interview vertelde de Argentijn dat, als hij zou vertrekken bij FC Barcelona, hij nooit zal uitkomen voor Real Madrid of Atlético Madrid. Voor deze clubs spelen is uitgesloten.

"Ik trek niet naar Real Madrid of Atlético Madrid. Het is absoluut onmogelijk", aldus Lionel Messi. "Ik weet nog niet of ik FC Barcelona zal verlaten, daar ga ik pas over praten aan het einde van dit seizoen.", vertelde de Argentijn.