Dit is de reden waarom Anderlecht hoopt dat het Zulj kan verhuren en niét verkopen

RSC Anderlecht wil Peter Zulj in januari verpatsen. De Oostenrijker verkopen is een optie, maar eigenlijk hoopt Peter Verbeke eerder op een uitleenbeurt. En dat heeft zijn redenen.

Peter Zulj wil én moet spelen in 2021 om zijn selectie voor de Oostenrijkse nationale ploeg niet in gevaar te brengen. Onder normale omstandigheden is zijn selectie voor het EK namelijk een zekerheidje.

Zo’n EK kan ervoor zorgen dat de marktwaarde van Zulj - momenteel bedraagt die zo’n 2,5 miljoen euro - opgekrikt wordt. Meer zelfs: in de jaren van een groot toernooi liggen de betaalde transfersommen quasi altijd hoger voor internationals.

Marktwaarde

En dus hopen Anderlecht en Verbeke dat Zulj na het EK voor een hoger bedrag kan verkocht worden. Alle beetje helpen in Brussel om de schuldenberg kleiner te maken…