Ricardo Sá Pinto is geen trainer meer van Vasco da Gama

Sinds oktober 2020 was Sá Pinto aan de slag in Brazilië. Met amper drie overwinningen in vijftien wedstrijden bleven goede resultaten uit, met dit ontslag tot gevolg.

Afgelopen zondag werd er nog met 3-0 verloren tegen Athletico Paranaense. Vasco staat op een 17de plaats met 28 punten uit 26 wedstrijden. De degradatie lonkt en met slechts drie overwinningen in vijftien wedstrijden moest er iets gebeuren. Sá Pinto is het slachtoffer van dienst. Hij had nog een contract tot februari 2021 bij de Braziliaanse club. Bij Vasco Da Gama doen er al enkele weken de geruchten dat Zé Ricardo opnieuw trainer gaat worden. De ex-coach van Vasco was er in seizoen 2017-2018 al eens aan de slag.