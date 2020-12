Thibaut Courtois pareert de kritiek: "Ik hoor bij het kransje van de beste keepers ter wereld"

In een interview met Sporza kwam Courtois terug op zijn mindere momenten. De Rode Duivel gaf tips aan de jeugd en gaf zelf aan goed om te kunnen gaan met kritiek.

Als topsporter zijn het niet altijd lovende woorden die je te horen krijgt. Je moet ook kunnen omgaan met negativiteit en opmerkingen die worden geuit.

"Die kritiek komt wel tot mij, maar ik lees niet alles. Mijn perschef filtert het nieuws, zodat ik weet uit welke richting de wind waait. De grootste fout van jonge voetballers is dat ze op de sociale media kijken wat er over hen geschreven wordt. Maar je voelt je daar alleen slecht door.”

"Als je je dat gaat aantrekken, ga je daaraan dood. Je kop wordt zot als je alles moet geloven wat er in de krant staat. Iets zal er wel van waar zijn, maar zoveel zeker niet”, aldus Courtois.

Positieve woorden voor Zidane

Courtois laat weten dat hij altijd steun kreeg van Zidane: "Ik weet het zelf ook wel als ik het beter had kunnen doen. Als je voelt dat het goed gaat op de training moet het er in de wedstrijd ook uitkomen. Ik houd rekening met wat mijn trainers, keeperstrainers en ploegmaats zeggen. Als je daar vertrouwen van voelt, is er geen probleem. Dat vertrouwen heb ik altijd gehad van Zidane, ook vorig jaar."

Bij de beste van de wereld

"Ik zeg niet graag dat ik de beste keeper van de wereld ben. Ik denk dat ik bij de besten hoor, met ook nog Neuer, Oblak, Ter Stegen, Alisson,..."

"Bij keepers gaat het doorgaans met periodes. Op een bepaald moment is de ene onklopbaar, dan weer de andere. We hebben ook allemaal andere kwaliteiten”, sprak een realistische Courtois.