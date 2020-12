'Tottenham en Mourinho verschaffen Ramos extra munitie in aanslepende onderhandelingen met Real Madrid'

Sergio Ramos heeft er een extra drukkingsmiddel bij in de onderhandelingen rond een contractverlenging. Tottenham Hotspur heeft zich namelijk bij de zaakwaarnemer van de aanvoerder van Real Madrid gemeld. Al zal het clubicoon gewoon in het Madrileense wit blijven voetballen.

De gesprekken tussen Sergio Ramos en Real Madrid zitten al een poosje in een moeilijke fase. De Koninklijke maakt er een gewoonte van om spelers boven de dertig geen langdurige contracten meer aan te bieden.

Ramos is echter niet akkoord met een verlenging voor één seizoen en de daarbij horende loonsverlaging. De aanvoerder van Real Madrid kent het protocol van zijn club, maar weet ook dat er voor Cristiano Ronaldo een uitzondering werd gemaakt.

Florentino Perez heeft inmiddels zijn fiat gegeven voor een meerjarige overeenkomst, maar de looneisen van Ramos blijven even hoog als de voorbije seizoenen. Al heeft de Spanjaard nu wel een extra drukkingsmiddel.

Drukkingsmiddel

The Evening Standard weet dat José Mourinho al contact heeft gehad met de entourage van Ramos. Meer zelfs: Tottenham Hotspur wil in januari - dan is Ramos vrij om met andere clubs rond de tafel te gaan - de gesprekken opstarten. Al zal het wellicht nooit zover komen.