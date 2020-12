Origi is hot in de Laars: 'Na Inter melden twee andere Italiaanse topclubs zich voor Rode Duivel'

Divock Origi gaat Liverpool FC verlaten. Internazionale FC heeft interesse, maar de zaakwaarnemer van de Rode Duivel is deze week bij meerdere Italiaanse clubs op bezoek geweest.

Zo hebben ook Juventus FC en AC Milan interesse in Divock Origi. De Oude Dame is op zoek naar een extra aanvaller en staat in contact met Arkadiusz Milik. Enig probleem: SSC Napoli wil niet meewerken en dus is de Rode Duivel een perfect alternatief.

Ook bij AC Milan zijn de speelkansen van Origi groter dan bij Internazionale FC. In het blauwe deel van Milaan zijn Romelu Lukaku en Lautaro Martinez immers incontournable. Dat kan je HIER nog eens nalezen.