Speelt Waasland-Beveren zijn belangrijkste troef kwijt? Buitenlandse interesse groeit dagelijks

Waasland-Beveren zal de rest van het seizoen nog tegen degradatie vechten en dus heeft het al zijn sterkhouders nodig. Maar de prestaties van Aboubakary Koita hebben heel wat belangstelling losgeweekt.

Koita scoort aan de lopende band en bezorgde de club al heel wat punten dit seizoen. Een optie blijft wel om hem te verkopen en nog zes maanden te huren. “Aboubakary zal alleen maar sterker worden, dus op dit moment moet niks”, zegt zijn Senegalese makelaar Ibrahima Thiam in Het Nieuwsblad.

“Maar er is wel elke dag een nieuwe geïnteresseerde club die naar zijn voorwaarden vraagt, ook uit de grote landen zoals Frankrijk, Duitsland en Engeland. We zullen alles rustig bekijken en hopelijk vinden we een akkoord waar iedereen zich in kan vinden.”