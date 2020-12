Chinese en Duitse club willen Club Brugge van voormalig goudhaantje verlossen

Het ziet er niet naar uit dat Emmanuel Dennis na januari nog bij Club Brugge zal spelen. De Nigeriaan komt amper nog in het stuk voor bij blauw-zwart en de concurrentie in de aanval is nog aangescherpt met de komst van Bas Dost. Dennis wil weg en er is ook concrete interesse.

Volgens HLN wil het Chinese Shanghai SIPG, de nieuwe club van Ivan Leko, hem een riant voorstel doen, maar Dennis zou op dit moment niet in China willen gaan voetballen. Wel is er ook interesse van Hertha Berlijn en dat spreekt hem meer aan. De club uit de Duitse hoofdstad bereid nu een bod voor. Club zal deze keer niet echt dwars gaan liggen. Toen in de zomer West Bromwich Albion kwam aankloppen, wilden ze een heel hoge transfersom, maar ze zullen nu ook water bij de wijn doen. Waarschijnlijk zal het om een lager bedrag gaan, maar wel met een hoog doorverkooppercentage.