Hernan Losada legt uit dat zijn spelers mentaal en fysiek op zijn, maar: "The show must go on"

De recente corona-uitbraak en de opeenvolging van wedstrijden sinds januari beginnen hun tol te eisen bij Beerschot. De ploeg kon in haar laatste vier wedstrijden geen punten pakken en is zo weggezakt naar de zevende plaats in het klassement.

Bij Beerschot willen ze geen excuses zoeken, maar Hernan Losada legt uit dat het bijzonder zwaar is. "De spelers zijn mentaal en fysiek op. Ik ben ook op, maar de competitie is nog maar halfweg. The show must go on", legde de Beerschot-trainer uit na de wedstrijd.

Veel tijd om te recupereren krijgen de spelers van Beerschot niet. "De spelers krijgen drie dagen break, meer kunnen we niet geven. We zullen keuzes moeten maken. Op bepaalde momenten moeten we sommige jongens laten rusten. De kern is momenteel super smal, want vandaag zaten twee jongens op de bank die nog geen minuten hebben gekregen. We proberen er het beste van te maken", concludeerde Losada.