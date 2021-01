Meer dan tien miljoen euro? 'Italiaanse topclub zet sterkhouder Gent bovenaan het verlanglijstje'

Het is januari 2021 en dus is ook de wintermercato helemaal losgebarsten. En dat zou wel eens tot enkele grote deals kunnen leiden, waarbij de miljoenen in het rond kunnen vliegen. Ook in de Ghelamco Arena.

Roman Yaremchuk vroeg in oktober al eens om te vertrekken en toen werd overeengekomen dat hij aanstaande zomer mag vertrekken. Maar: bij een heel goed bod kan dat eventueel ook nog de wintermercato worden. AS Roma En er is interesse. AS Roma heeft Yaremchuk volgens de grote Italiaanse media de spits van de Buffalo’s hoog op het verlanglijstje gezet. Gent zou graag 12 miljoen euro vangen voor de man uit Oekraïne, het is nu de vraag of de Romeinen daar willen op ingaan.