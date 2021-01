Cristiano Ronaldo deelt zijn grootste angst: "Dat wil ik absoluut nooit meemaken"

Cristiano Ronaldo is op zijn vijfendertigste nog steeds één van de allerbeste spelers op de planeet. Toch heeft de Portugees een heilige schrik voor dat jaartje te veel...

Meer zelfs: CR7 stopt liever een jaar te vroeg met voetballen. Ook al krijgt hij op die manier de kans niet om dat ene recordje dan toch nog op zijn naam te zetten.

“Ik wil voetballen tot zolang het mogelijk is”, begint Cristiano Ronaldo zijn uitleg bij France Football. Maar in het Portugees: tot zolang hij wereldtop is.

“Vanaf je drieëndertigste voel je toch dat het allemaal een beetje minder aan het worden is. Zeker de benen. Vandaar dat ik als de dood ben voor dat ene seizoen te veel.”

“Eén ding wil ik absoluut nooit meemaken”, besluit CR7. “Dat is dat mensen over me zeggen dat ik een geweldige speler was, maar dat ik traag ben geworden.”