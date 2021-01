Gedaan met de kritiek: Manchester United staat bovenaan in de Premier League

Na de overwinning tegen Aston Villa van gisterenavond, staat Manchester United bovenaan in de Premier League. Met 33 punten uit 16 wedstrijden telt de club uit Manchester evenveel punten als Liverpool.

Het gaat steeds beter bij Manchester United en dankzij de overwinning tegen Aston Villa zet United 2021 meteen goed in.

In de thuiswedstrijd tegen Aston Villa ging het zeker niet gemakkelijk, maar er werd goed gevoetbald en afgaand op de kansen werd er verdiend gewonnen. Met Pogba en Bruno Fernandes in de basis, werd er met 2-1 gewonnen. De 1-0 was een zeer mooie treffer.

Na de 1-1 van Traoré kon Bruno Fernandes via penalty de overwinning veiligstellen. Nederlander Donny van de Beek kon opnieuw niet op speelminuten rekenen.