🎥 Youri Tielemans én Kevin De Bruyne maken indruk met doelpunten, Witsel en Meunier kloppen Casteels

Leicester City is volop bezig met een prima seizoen in de Premier League. Ook op bezoek bij Newcastle United won het opnieuw. En ook Kevin De Bruyne maakte meer dan een beetje indruk.

Met dank ook aan Youri Tielemans, die halfweg de tweede helft prinsheerlijk de 0-2 op het scorebord wist te brengen.

Maddison had daarvoor al de score geopend, de aansluitingstreffer van The Magpies via de ingevallen Carroll kwam te laat. Leicester - met naast Tielemans ook Castagne tussen de lijnen en Praet op de bank - doet zo opnieuw een prima zaak in het klassement.

Kan ik ook, moet Kevin De Bruyne gedacht hebben. Met een doelpunt én een assist leidde hij Manchester City voorbij Chelsea: 1-3.

Kevin De Bruyne makes it 3-0



But that sterling run tho 😂 pic.twitter.com/pJ184Asfck — Lyndio Sport (@LyndioSport) January 3, 2021

Duitsland

In Duitsland won Borussia Dortmund met 2-0 van Wolfsburg. De thuisploeg speelde met Witsel en Meunier de hele wedstrijd, bij de bezoekers stond Casteels in doel.