OHL hoopt Aguémon en Kehli op stage klaar te stomen na langdurige blessures

OHL bereidt zich via een stage in Genk voor op de eerstvolgende competitiewedstrijd tegen Anderlecht en de rest van het seizoen. Ook van de partij: Yannick Aguémon en Samy Kehli. Best opvallend, aangezien beide voetballers al maanden geen wedstrijd speelden.

Het Laatste Nieuws heeft vernomen dat Aguémon en Kehli deel uitmaken van de 29-koppige spelersgroep die vertrokken is op stage. Beide spelers zijn nog volop aan het revalideren. Kehli heeft zelfs al meer dan een jaar geen wedstrijd meer gespeeld, Aguémon geraakte eind augustus geblesseerd. Vooral bij Aguémon heerst er de hoop om snel fit te geraken. Bij hem is de trainingsintentsiteit de voorbije weken al opgedreven. Tegen het eind van de maand zou hij weer inzetbaar moeten zijn. Aguémon blesseerde zich aan de knie in de uitwedstrijd tegen Waasland-Beveren. Samy Kehli kampt al dertien maanden met aanslepende problemen aan de rug. In de voorbereiding bleek dat een zware operatie noodzakelijk was. Sinds begin oktober traint hij opnieuw voorzichtig.