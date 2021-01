'Bestuur Club Brugge mag zich ongerust maken over binnenkomend bod op absolute smaakmaker en Gouden Schoen'

Blijft Hans Vanaken nog lang bij Club Brugge? Dat is stilaan de vraag van één miljoen. Hij heeft een contract tot 2025 lopen bij blauw-zwart, maar ...

De voorbije jaren kon Club Brugge telkens alle sterkhouders vasthouden op Jan Breydel, maar nu is er stilaan toch iets aan het roeren.

West Ham United

Blauw-zwart deed al heel wat inspanningen om deze winter enkele inkomende transfers te maken en mogelijk zal dat ook aan uitgaande zijde gevolgen hebben.

Zo is West Ham United volgens RTBF stilaan concreet aan het worden voor Hans Vanaken. In Engeland klinkt het bij onder meer Tribal Football al dat Club Brugge een bod van The Hammers moeten vrezen en dat het bestuur de komende dagen zwaar getest kan worden.