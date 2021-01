Recordtransfer voorkwam financieel bloedblad bij KV Kortrijk: "Anders was het drama nog groter geweest"

De coronacrisis hakt er bij onze Belgische voetbalclubs danig in. Dat is niet anders bij KV Kortrijk, die het hoofd boven water kunnen houden door hun uitstekend scoutingsnetwerk.

De Kerels maken jaarlijks namelijk een aanzienlijk operationeel verlies, als er geen uitgaande transfers gebeuren. In volle coronacrisis komen daar nu nog eens de misgelopen recetteinkomsten bij.

Aan Krant van West-Vlaanderen geeft CEO Matthias Leterme in die zin toe dat de recordaankoop van Terem Moffi aan Llorient voor 8 miljoen euro, een godsgeschenk was voor KV Kortrijk.

"Anders was het drama nog groter geweest. Wij zijn een club die zonder uitgaande transfers rond de 4 miljoen tekort komt. Door efficiënt te werken, zijn we er de voorbije 12 jaar altijd in geslaagd om jongens te vinden die we met voldoende meerwaarde kunnen verkopen."