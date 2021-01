'Genk én Club Brugge azen op revelatie Jupiler Pro League die al tien keer scoorde'

Club Brugge en KRC Genk willen graag kampioen worden in het seizoen 2020 - 2021 en zijn daarom zeer actief op de transfermarkt. Daarbij komen ze ook meermaals in elkaars vaarwater terecht.

Dat zouden ze nu ook doen voor Ike Ugbo, de Nigeriaanse aanvaller die dit seizoen door Chelsea wordt uitgeleend aan Cercle Brugge.

Kapers op de kust?

Daar maakte hij met tien goals in zestien wedstrijden al de nodige indruk en dat is volgens All Nigeria Soccer de topclubs niet ontgaan.

Zowel Club Brugge als KRC Genk willen hem graag inlijven, klinkt het. Ook Marseille is geïnteresseerd, mogelijk zijn er nog kapers op de kust voor de 22-jarige aanvaller.