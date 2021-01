🎥 Bas Dost traint voor de eerste keer mee bij Club Brugge

Geen winterstage voor Club Brugge dit seizoen. De Belgische topclub blijft thuis en zal een ministage in het basecamp doen. Daar is ook Bas Dost bij, want de Nederlander traint vandaag voor de eerste keer mee.

Bas Dost kwam over van Eintracht Frankfurt, waar hij dit seizoen nog geregeld een doelpunt kon meepikken. Zo scoorde de Nederlander vijf doelpunten en gaf hij drie assists in alle competities samen voor de Duitse club. Ook bij Club Brugge hopen ze dat Dost de weg naar het doel makkelijk zal vinden en vandaag trainde de spits voor de eerste keer mee. De club laat op Twitter weten dat er dit jaar geen winterstage is, maar wel een ministage in het basecamp. Good morning! 🥰

