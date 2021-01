Sporting Charleroi kiest voor Tubeke als bestemming voor mini-stage

Bij Sporting Charleroi is beslist om een korte stage in het trainingscentrum in Tubeke te houden. Hun eerstvolgende wedstrijd staat al gepland op zaterdag tegen KV Oostende.

Ook geen traditionele winterstage in het buitenland voor Sporting Charlerpoi. Zondag kwamen de spelers en staf samen om te vertrekken naar Tubeke. Daar zullen de Zebra's hun korte winterstage houden. Volgens La Dernière Heure legde iedereen al een negatieve coronatest af. De troepen van Karim Belhocine zullen zich er maandag en dinsdag volop voorbereiden op de herstart van de competitie na de korte break voor de feestdagen. Woensdag keren ze al terug richting Charleroi. Zaterdag om spelen ze om 20u45 tegen KV Oostende in de Diaz Arena aan de kust. De Carolo's staat momenteel op een derde plaats terwijl de Kustboys de tiende stek in de ranking innemen.





