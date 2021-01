'Italiaanse topclub wil komen shoppen in Ghelamco Arena, Buffalo's voelen bui al hangen en kijken uit naar opvolger'

Het is januari 2021 en dus is ook de wintermercato helemaal losgebarsten. En dat zou wel eens tot enkele grote deals kunnen leiden, waarbij de miljoenen in het rond kunnen vliegen. Ook in de Ghelamco Arena.

Zoals geweten is er de interesse van AS Roma in Roman Yaremchuk. De Italianen zouden hem bovenaan hun verlanglijstje gezet hebben. Tot een transfer is het voorlopig (nog) niet gekomen, maar de spits uit Oekraïne wil graag weg bij de Buffalo's - dat liet hij in oktober al weten. Stroomversnelling? Normaliter blijft hij tot het einde van het seizoen, maar bij een goed bod zal Gent mogelijk niet al te moeilijk meer doen. De Buffalo's hebben alvast een spits en flankaanvallers op hun verlanglijstje gezet, weet Het Nieuwsblad - al is daar nog geen eenduidigheid over. Mogelijk kan het vertrek van Yaremchuk de zoektocht naar een opvolger in een stroomversnelling plaatsen.