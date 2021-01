Ondanks moeizaam seizoen bereikt Messi toch weer nieuwe mijlpaal bij FC Barcelona

Ondanks dat het momenteel bij FC Barcelona momenteel allesbehalve rozengeur en maneschijn is voor de kleine Argentijn, bereikte Lionel Messi toch weer een opmerkelijke mijlpaal in zijn carrière bij Blaugrana.

Barcelona mocht haar eerste wedstrijd van het jaar 2021 winnend afsluiten op het veld van Huesca.

En voor Messi was het een speciale wedstrijd. Hij speelde namelijk zijn 750ste wedstrijd in het truitje van de Catalanen. Tevens was het zijn 500ste wedstrijd in La Liga.

Maar niet enkel die twee cijfers zijn benoemenswaardig, hij serveerde Frenkie de Jong ook met een assist die voor de winning goal zorgde, én die assist was zijn 200ste voor Barcelona.

Lionel Messi registers his 200th assist for Barcelona in his 500th game.



More than just a goal scorer ✨ pic.twitter.com/CgyLqFMpzG — ESPN FC (@ESPNFC) January 3, 2021

In de eerste helft speelde Barca dominant en zagen we een vrije trap van Messi over de lat gaan. Rafa Mir probeerde het van dichtbij voor Huesca, maar zijn schot werd geblokt.

Maar uiteindelijk was het Barcelona, die dinsdag punten lieten liggen in het 1-1 gelijkspel met Eibar, die deze keer verdiend wonnen. Barca klimt zo naar een vijfde plaats in de ranking, op tien punten verwijderd van leider Atletico (die nog een inhaalwedstrijd moet spelen).