Pirlo heeft duidelijk transfertarget

Juventus wil zich graag versterken deze transfermercato en Pirlo heeft al iemand op zijn verlanglijstje staan. Hij wil namelijk versterking in de aanvalslinie.

Niemand minder dan Olivier Giroud zou de interesse gewekt hebben van de Juventustrainer. Dat bevestigde Pirlo zelf in een interview na de wedstrijd bij DAZN. "De transferperiode begint maandag en ik heb met de club al besproken wat we doen als er kansen komen. We hopen in actie te komen om ons te versterken.", aldus de coach. Toen de journalist vroeg naar Giroud zei de trainer "dat ze hem zeker zouden kunnen gebruiken.

Van het spel dat zijn ploeg bracht was Pirlo niet echt onder de indruk. De oud-middenvelder voelde nog nervositeit bij zijn spelers door de eerdere 0-3 nederlaag tegen Fiorentina. 'Ze speelden met schrik en waren zenuwachtig. Dit was niet het beste Juventus, maar naarmate de wedstrijd vorderde kregen we wel meer vertrouwen', concludeerde Pirlo.